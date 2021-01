Covid Lazio, bollettino 29 gennaio: 1.160 nuovi casi (-103) e 48 morti (+5). A Roma 667 positivi

Il bollettino di oggi su oltre 12 mila tamponi nel Lazio (-770) e oltre 14 mila antigenici per un totale di oltre 27 mila test, si registrano 1.160 casi positivi al Covid (-103), 48 i decessi (+5) e +1.517 i guariti. Diminuiscono i casi e i ricoveri e sono stabili le terapie intensive, mentre aumentano i decessi. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 9%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende a 4%. I casi a Roma città tornano a quota 600 (667). «Lo scenario di rischio passa a moderato», commenta l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Nella Asl Roma 1 sono 260 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono venti i ricoveri. Si registrano otto decessi di 65, 72, 73, 78, 79, 82, 84 e 100 anni con patologie.

Nella Asl Roma 2 sono 275 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Centododici i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano dodici decessi di 41, 68, 72, 80, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92 e 95 anni con patologie.

Nella Asl Roma 3 sono 132 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono dodici i ricoveri. Si registrano sei decessi di 46, 74, 75, 77, 81 e 87 anni con patologie.

Nella Asl Roma 4 sono 53 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Nella Asl Roma 5 sono 82 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 72, 83 e 93 anni con patologie.

Nella Asl Roma 6 sono 130 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano otto decessi di 69, 76, 80, 83, 83, 86, 92 e 95 anni con patologie. Nelle province si registrano 228 casi e sono undici i decessi nelle ultime 24h.

Nella Asl di Latina sono 100 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano sei decessi di 77, 78, 80, 81, 83 e 100 anni con patologie.

Nella Asl di Frosinone si registrano 68 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano due decessi di 74 e 91 anni con patologie.

Nella Asl di Viterbo si registrano 29 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 65, 77 e 84 anni con patologie.

Nella Asl di Rieti si registrano 31 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Nel Lazio raggiunta la quota delle 178 mila dosi somministrate (sono già oltre 12 mila quelle per gli over 80 anni) e circa 57 mila le persone che già hanno ricevuto i richiami. Partono da lunedì 1 febbraio le prenotazioni per gli over 80 anni in modalità online sul sito salutelazio.it e dal prossimo 8 febbraio al via le somministrazioni.

Vaccino, Lazio prima regione per somministrazioni nell'ultima settimana

