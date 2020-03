Coronavirus, il gruppo Uliveto dona 600mila euro agli ospedali di Lazio, Toscana, Umbria e Lombardia

La gara di solidarietà delle aziende continua. Risorse indispensabili in questa emergenza. Il Gruppo Uliveto – Rocchetta dona complessivamente 600.000 euro a varie regioni: Toscana, Umbria, Lazio e Lombardia per fronteggiare l'emergenza legata al Covid-19. Macchinari, letti, dispositi medici specializzati: ogni ospedale poi scelglierà come utilizzare le risorse donate. La donazione è destinata alle seguenti strutture: all'ospedale San Luca di Lucca (euro 150.000), all'Umbria per l'acquisto di dispositivi medici per il Centro Regionale di Protezione Civile della Regione (euro 150.000) che saranno destinati alle varie strutture ospedaliere della regione; al Policlinico di Tor Vergata di Roma (altri euro 150.000); all'ospedale San Paolo di Milano (euro 150.000).