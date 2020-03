Almeno per ora l'Esercito non scenderà in campo per supportare le forze dell'ordine nei controlli per il rispetto delle restrizioni anti-coronavirus. L'operazione Strade sicure, dunque, non sarà dirottata a stretto giro di posta sul fronte della lotta al Covid-19 nella Capitale. La linea soft sull'impiego dei militari è stata decisa nel corso della riunione di ieri del comitato provinciale per la sicurezza e l'ordine pubblico in diretta da Palazzo Valentini. Riuniti allo stesso tavolo virtuale, in video conferenza, c'erano, oltre alla prefetta Gerarda Pantalone, i vertici locali di Carabinieri (il comandante provinciale Francesco Gargaro), Guardia di Finanza (il colonnello Paolo Compagnone), Polizia (il questore Carmine Esposito) e Polizia locale (il comandante Antonio Di Maggio), nonché dell'Esercito, il vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato e la sindaca Virginia Raggi. Un'occasione per fare il punto sull'emergenza, riflettendo sui numeri del contagio e sulle manovre ancora da mettere in atto per fare funzionare tutto l'ingranaggio della macchina della prevenzione e dei soccorsi. Che, più che mai oggi, deve andare all'unisono tra le istituzioni. Proprio sui numeri, il Comune ha chiesto a D'Amato di poterli avere disaggregati in modo da monitorare meglio l'evoluzione sui singoli territori della città.

I COMPORTAMENTI

Ma i romani - questa una delle conclusioni - pare che abbiano capito che non è il momento di uscire di casa, i check-point finora effettuati sembra stiano facendo da deterrente a inutili spostamenti; soprattutto il crollo vertiginoso degli interventi per reati abituali (meno 70%) permette alle pattuglie delle forze dell'ordine in strada di dedicarsi comunque ai controlli per il coronavirus. «L'organizzazione messa in moto fino finora non ha bisogno di ulteriori accelerazioni», il riepilogo della Pantalone. Ciò non vuol dire, però, che l'ipotesi dell'impiego dell'Esercito, invocato e/o utilizzato in altri Comuni d'Italia, sia accantonata una volta per tutte. Perché anche se i dati sui contagi resi noti ieri dalla Regione attraverso le Asl appaiono confortanti (un trend di aumento dell'11 per cento, il più basso negli ultimi giorni) non ci si può permettere di mollare la presa e, quindi, se i romani dovessero dare segnali di allentamento della quarantena decretata dal governo e ricominciassero le fughe verso fuori città, le corse e le passeggiate a ogni costo, allora non è escluso che i militari vengano reclutati da Palazzo Valentini. Si è parlato anche delle strutture dove potere isolare positivi asintomatici: sono stati individuati già due hotel.

OBIETTIVI SENSIBILI

Nelle ultime 48 ore sono stati 53mila i controlli effettuati, tremila gli uomini schierati, stando ai dati del Viminale. Mentre aumentano i controlli e i pattugliamenti anche a obiettivi sensibili, ossia nel mirino della delinquenza ordinaria che si sta riorganizzando per compiere colpi eclatanti a caveau, casse continue di supermercati, magazzini farmaceutici e bancomat per attingere a liquidità. Sono aumentate le spaccate notturne a serrande di tabaccai e farmacie e le rapine ai market più isolati.



