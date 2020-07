Pieni, ormai, non soltanto al mattino o all’ora del rientro a casa. Con i passeggeri spesso seduti anche sui seggiolini dove è vietato e mai a un metro di distanza come prevedono le regole degli ultimi Dpcm per limitare i rischi da contagio del Covid. È allarme assembramenti sui bus di Atac: con l’azienda che avrebbe anche messo nel mirino 10 linee, quelle più utilizzate dai pendolari, che collegano gli estremi dei quadranti della città (spesso dalle fermate dalla metropolitana) tra loro o al Centro.

Infatti, nella lista nera delle tratte più affollate ci sono lo 058 che da Ponte Mammolo arriva fino a Tor Vergata, il 905 che da Cornelia raggiunge Malagrotta, il 719 tra Candoni e piazza dei Partigiani (dove c’è la stazione Ostiense), il 90 che unisce largo Labia, zona Fidene, alla stazione Termini, il 791 tra Cornelia e la fermata Nervi/Palalottomatica all’Eur, il 301 che si origina a Grottarossa per giungere a piazza Augusto Imperatore fino al 46 tra Monte Mario e Piazza Venezia, il 246 tra Cornelia e Malagrotta, l’881 da via Paola ad Avanzini/Incis (nell’area della Pisana) e all’H tra Termini e via dei Capasso. A Nord, a Sud, a Ovest e a Est della Capitale.

Il problema è molto sentito in Ama. Vuoi perché l’azienda ha messo a disposizione, e in strada, tutti i mezzi che ha in dotazione (circa 1.300 mezzi che girano su tre turni); vuoi perché un aumento dei contagi, anche tra il suo personale, potrebbe spingere le autorità preposte a imporre alla popolazione un nuovo lockdown. Ipotesi, questa, che ridurrebbe ancora di più gli incassi per via Prenestina. Infatti è stato calcolato che il contingentamento dei posti per tutto il 2020 costerà alle casse della municipalizzata 200 milioni in termini di bigliettamento. Di questi (al momento) soltanto una cinquantina si possono ripianati con soldi pubblici. Al riguardo non sono ancora i 30 milioni di euro per la mancata bigliettazione garantita ad Atac dal governo attraverso il decreto Rilancio.

Proprio per questo i vertici della municipalizzata avrebbero aperto un’inchiesta interna per scoprire quali sono i bus più affollati, sommando gli utenti che salgono sui mezzi registrati dai “contapasseggeri”, dalle cellule scanner montate sulle porte d’ingresso. Stando ai primi risultati, le vetture si ritroverebbero in media con il 40 per cento dei posti occupati tutta la giornata. Un dato che preso in via assoluta, vuole dire poco: perché la mattina o all’ora del rientro l’affollamento segna punte dell’80 per cento, ben oltre il 60 autorizzato dai Dpcm nazionali e le ordinanze regionali.

SPOSTAMENTI IN CRESCITA

A Roma il quadro della mobilità nella Fase 3 è molto frastagliato. Rispetto ai tempi del lockdown e delle prime aperture a maggio di bar, ristoranti e negozi, crescono la presenza di auto nelle strade e il numero dei viaggiatori su autobus e tram, mentre resta molto bassa (un terzo rispetto allo scorso anno) la presenza di utenti in metropolitana. Il Rapporto sugli spostamenti della comunità romana realizzato da Google ha registrato, al 7 luglio, che il 62 per cento della popolazione presidia i capilinea dei bus o le fermate della metro.

Adesso Atac deve trovare delle soluzioni per limitare gli assembramenti. Nei prossimi giorni dovrebbero entrare in servizio una quindicina di vetture nuove. Intanto - come prevedono le regole scritte negli ultimi Dpcm - capita che gli autisti siano costretti a saltare qualche fermata o far scendere i passeggeri, quando questi superano il numero massimo consentito a bordo. Ma non è sufficiente. Senza contare che l’azienda ha un numero di verificatori - tra quelli diretti e gli ausiliari del traffico “riconvertiti” alla mansione - molto basso (circa 500) per evitare gli affollamenti ai capilinea come alle fermate della metro. Per questo e per ridurre la quantità di persone che non pagano il biglietto (i portoghesi sono triplicati dallo scoppio del Covid - via Prenestina come Cotral hanno chiesto alla Regione e al ministero dei Trasporti di poter rimettere a bordo dei mezzi i controllori. I quali, a oggi, non possono salire sui bus proprio per le norme anticontagio.

