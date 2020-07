Virginia Raggi: «Sconti del 70% per gli under 16 su abbonamenti bus e metro»

. Lo annuncia, a partire dal mese di agosto, la sindaca Virginia Raggi : «A partire da agosto tutti gli studenti residenti a Roma che hanno meno di 16 anni potranno usufruire di uno sconto importante per acquistare dell'abbonamento annuale per l'utilizzo di bus, tram e metro : circa il 70% in meno per tutte le fasce di reddito. Una bella iniziativa che speriamo possa incentivare anche i più giovani a utilizzare i mezzi pubblici».La notizia è stata postata oggi su Facebook dalla sindaca. «In un colpo solo diamo un supporto alle famiglie e incentiviamo l'utilizzo del trasporto pubblico nella nostra città. Da lunedì 13 luglio sarà possibile richiedere le agevolazioni sul sito di Atac alla pagina atac.roma.it/under16».