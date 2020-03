Massimiliano Valeriani, assessore alle Politiche abitative e urbanistica della Regione Lazio, informa con un post su Facebook del lavoro di sanificazione dei palazzi Ater.



« Stiamo facendo fare ad Ater un lavoro enorme di sanificazione di androni, scale e pianerottoli. 3900 scale in 66 quartieri, in gran parte fatti e il resto in corso di completamento. Con senso di responsabilità ce la faremo » .







© RIPRODUZIONE RISERVATA