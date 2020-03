Coronavirus Roma, «Via da case non di residenza»: la truffa dei falsi volantini del Viminale

«Si invitano eventuali non residenti di questo edificio a lasciare le abitazioni ospitanti per rientrare nel loro domicilio di residenza», il messaggio dei volantini che parlano anche di un’ammenda da 206 euro e «reclusione da 3 a 12 anni nei casi più gravi». I volantini sono stati trovati ieri da alcuni cittadini che li hanno consegnati al commissariato di polizia Appio Nuovo. «Quanto riportato su detti volantini è da ritenersi falso ed ingannevole per la pubblica fede e non deve essere preso in considerazione da chi li dovesse ritrovare», sottolinea la Questura di Roma. «Falso ed ingannevole per la pubblica fede e non deve essere preso in considerazione da chi li dovesse ritrovare, soprattutto laddove vengono invitati eventuali non residenti degli stabili a lasciare le abitazioni ospitanti per rientrare nel proprio domicilio di residenza».

