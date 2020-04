Domenica delle palme: il prete dice messa sul sagrato, fedeli affacciati da balconi e tetti

Domenica delle Palme molto speciale nel quartiere Africano. La messa si svolge in solitaria sul sagrato della chiesa di Santa Emerenziana, e i cittadini la seguono a distanza, affacciati dai balconi e dai tetti dei palazzi, o dai marciapiedi. Una scena mai vista prima. Anche queste sono le immagini di una Roma ai tempi del coronavirus.

Un quartiere avvolto dal silenzio, senza il rombo delle macchine, senza il vociare di una domenica ordinaria. E l'eco delle parole del prete, da solo, che compare sul sagrato, aad officiare una messa per tutta la comunità di fedeli. Chi si affaccia dai terrazzini di casa, chi si posizione sui tetti condominiali, chi resta fermo sui marciapiedi. Anche questo è un modo per ricevere la benedizione domenicale. In attesa della Pasqua

