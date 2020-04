Coronavirus, Roma, il barbiere è aperto all'Esquilino e vende anche l'elisir sessuale del Leone: doppia multa Foto

Ultimo aggiornamento: 11:42

Non solo era aperto "in barba" a tutti i divieti anti coronavirus , ma vendeva pure un elisir che promette di migliorare le prestazioni sessuali dietro l'immagine di un feroce leone dalla folta criniera. Promessa probabilmente non troppo garantita, mentre invece è certa la pesante sanzione che il barbiere dell'Esquilino di Roma dovrà pagare dopo aver inoltre abbassato la saracinesca per cinque giorni, "squalifica" che dovrebbe essere scontata una volta che sarà possibile riaprire questi negozi.E' accaduto durante i consueti servizi di controllo del territorio effettuati dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Esquilino che hanno notato un’attività di barbiere con la saracinesca alzata e la porta d’ingresso aperta. Hanno poi constatato che era effettivamente presente il proprietario, cittadino nigeriano di 54 anni, in attesa di clientela.In considerazione delle disposizioni contro l'epidemia, l’uomo è stato sanzionato amministrativamente e il locale chiuso per 5 giorni.Successivamente i poliziotti hanno iniziato un’ispezione amministrativa ed hanno notato che, esposti in vetrina, vi erano diversi flaconi di un “elisir sessuale”, prodotto in Nigeria, di natura erboristica, con etichetta in inglese, per i quali l’uomo non ha saputo dare una valida spiegazione. A questo punto, in considerazione della mancata etichettatura in italiano, è stato sequestrato tutto il materiale, con conseguente e ulteriore sanzione del titolare.