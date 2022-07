Giovedì 21 Luglio 2022, 07:39

Nemmeno il blackout che ha colpito il circo Canottieri Lazio è riuscito a rovinare la 58esima edizione della Coppa dei Canottieri Fideuram Private Banker. Un piccolo imprevisto di una cinquantina di minuti risolto in tempo per continuare la manifestazione. A farne le spese solo CT Eur e Sporting Eur che si affrontavano per la finalissima Over 50. I due capitani hanno deciso per l'ex aequo e questa sera, durante la cena di gala, verranno consegnati i trofei a entrambe le squadre. La Coppa ha ripreso direttamente con il derby tra Canottieri Roma e Lazio Over 40, una partita senza esclusione di colpi ad alti livelli di agonismo portata a casa dai biancocelesti per 7-3. Protagonisti dell'incontro Ippoliti (poker) e De Bella (doppietta), giocatori che hanno scritto la storia del calcio a cinque. La prima finale, quella degli Over 60, è stata vinta dagli uomini del Canottieri Roma contro lo Sporting Eur. Con costanza e abnegazione hanno rimontato uno svantaggio di tre reti trovando il 4-4 a cinque minuti dal fischio finale. Ai calci di rigore hanno avuto la meglio grazie a un errore di Maceratesi compiuto dopo una serie infinita di penalty. Sugli spalti anche Bruno Giordano per assistere alla partita del figlio Rocco impegnato negli Assoluti. Un torneo, quello della Coppa Canottieri, che regala emozioni uniche anche grazie al campo costruito a ridosso della tribuna che in queste occasioni diventa bollente. Denominato, appunto, la Fossa. Sullo sfondo il Tevere che al tramonto si tinge di rosso regalando agli occhi degli spettatori un panorama unico al mondo.

Coppa Canottieri, domani le finali del torneo di calcio a 5 più prestigioso di Roma. «Come una Champions»

SERATA INFINITA

Il tifo sfegatato per tutte le categorie anima la manifestazione e ha raggiunto il suo apice a in tarda serata quando si sono scontrati gli Assoluti che hanno terminato la loro finale nella notte. Un derby caldissimo tra CC Lazio (campione in carica) e CC Roma, sugli spalti giallorossi lo striscione «Vanto e gloria ci attendono. Un'ultima vittoria per entrare nella storia». Nella Roma gioca Edoardo Rezzi classe '99 giunto fino alla Primavera biancoceleste prima di passare alla Vibonese. Gli infortuni degli ultimi mesi ne hanno frenato l'ascesa, ma la Coppa Canottieri rappresenta per lui un vero e proprio trampolino di lancio per il futuro. Ha preso parte alla Coppa nella categoria Assoluti anche Ugo Rebecchini cresciuto nelle giovanili della Roma ed ex compagno di squadra di Alessio Romagnoli, il difensore recentemente approdato alla Lazio. Con lui in squadra nell'Aniene anche Murino (ex Perugia) e Previti che ha giocato nella Primavera della Lazio e Cisco Roma. La Coppa Canottieri è stata definita l'Olimpiade di Roma perché non è solo calcetto, ma anche padel e teqball. E a proposito di padel nella finale tra CT Eur e Corte dei Conti (squadra vincitrice), avrebbe dovuto giocare il papà di Matteo Berrettini, Luca. Assente, perché ha dovuto accompagnare il figlio in Svizzera al torneo di Gstaad. Curiosità: padelisti e calciatori nella Coppa Canottieri possono anche essere la stessa persona. È il caso di Paolo Minicucci (ex allenatore della Nazionale Under 21 di Futsal) che a padel gioca in coppia con il figlio e a calcetto nella Ct Eur Over 50. La finale di Teqball l'ha vinta la Tevere Remo contro il Canottieri Aniene grazie ai colpi di Amadio e Gazzellone. A dare il calcio di inizio alla serata è stato Alessandro Onorato assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale: «Questo è un torneo che dimostra anche la ricchezza sociale e sportiva della città». Con lui Giorgio Maucci portiere della Lazio over 60 con 42 edizioni sulle spalle e il presidente del Canottieri Lazio Raffaele Condemi. Un evento di sport arrivato all'edizione numero 58 e che fa dell'aggregazione il suo fiore all'occhiello.