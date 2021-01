Roma, controlli antidroga: tre arresti e una denuncia

Tre persone arrestate e una denunciata: è il bilancio dei controlli antidroga messi in campo dalla Polizia in diversi quartieri a sud di Roma. Il primo arresto è avvenuto in zona Tuscolana: a finire in manette un 42enne romano che gli agenti in servizio su via Contardo Ferrini hanno visto affacciarsi più volte e nervosamente dalla finestra di casa. Quando l'uomo è sceso in strada i poliziotti lo hanno bloccato e addosso gli hanno trovato una dose di cocaina pari a 0,36 grammi, un involucro pari a 5,44 grammi di cocaina, una dose pari a 1.16 grammi di hashish.

In via Belliccia, zona Romanina, invece, è stato perquisito e poi denunciato un uomo che in strada, sotto la pioggia, era in attesa di qualche cliente: si tratta di un 37enne romano che aveva indosso 1,22 grammi di cocaina e 6,6 grammi di marijuana. Altra droga è stata sequestrata nella sua abitazione insieme a 235 euro in contanti.

Infine, sempre in zona Tuscolana, è finito in manette un 64enne romano che aveva adibito un locale in via dei Pisoni a base di spaccio. Sul posto gli agenti hanno scovato 37,8 grammi di cocaina divisa in più involucri. E per lo stesso reato è stato arrestato anche un ragazzo di 26 anni che durante un normale controllo è stato trovato in possesso di droga . La successiva perquisizione domiciliare in via Carlo Forte ha portato al sequestro di 4.350 grammi di marijuana.

