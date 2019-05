Roma, droga e armi in un garage: tre arresti nel quartiere Colli Albani

Tagliavano, pesavano e confezionavano 2 kg di cocaina quando la polizia ha fatto irruzione. Siamo a Roma, nel quartiere Colli Albani. I malviventi avevano creato in un box di una anonima palazzina un vero e proprio laboratorio per la preparazione della droga: 3 sono finiti in manette grazie alle indagini degli investigatori della Polizia di Stato del commissariato Torpignattara. si tratta di Q.A. e B.C, entrambi romani, di 24 e 30 anni e una donna, C.P., 37enne di origini napoletane, già nota alle Forze di Polizia perché vicina alla malavita campana e sottoposta alla detenzione domiciliare, che è arrivata la box guidando, tra l’altro senza aver mai conseguito la patente di guida. Nel box oltre alla cocaina, sono stati trovati circa 25 mila euro in contati ed una Beretta 7.65 rubata.



BLITZ ANCHE AI PARIOLI - Nel corso delle indagini è stato anche recuperato in una zona boschiva un pacchetto con circa 400 grammi di cocaina, 300 grammi di hashish e 100 di marijuana, oltre ad una pistola risultata provento di furto. Questo quanto sequestrato dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Salario Parioli, al termine di una indagine protrattasi per alcuni giorni, e conclusasi con l’arresto di T.E., italiano di 44 anni, e la denuncia del padre di quest’ultimo, che dovrà rispondere di ricettazione di una pistola calibro 22 risultata provento di furto e di detenzione abusiva di arma da fuoco. La base di spaccio è stata individuata nell’abitazione di T.E. che è stata perquisita dagli investigatori dopo un prolungato servizio di appostamento. Sono stati trovati 300 grammi di hashish e 100 di marijuana, oltre bilancini di precisione e ad una cospicua somma di danaro.



Nell’abitazione del padre, invece, è stata rinvenuta una pistola calibro 22, risultata provento di furto, oltre a numeroso munizionamento. Al termine delle operazioni il 44enne è stato arrestato e dovrà rispondere per la detenzione al fine di spaccio dello stupefacente, mentre il padre è stato denunciato per ricettazione e per la illecita detenzione dell’arma. Sequestrati inoltre al genitore due fucili, corredati del relativo munizionamento e disposto a suo carico, il ritiro della licenza di caccia.

