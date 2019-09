Roma, muore un altro ciclista, travolto da un'auto due giorni fa alla Giustiniana

Dopo due giorni di agonia, è morto per le gravi conseguenze dell'incidente in cui è stato coinvolto. Si tratta di un ciclista di 66 anni che due giorni fa si era scontrato con un'auto in via della Giustiniana.

Dopo l'incidente l'uomo era stato portato in ospedale in gravissime condizioni. Alla guida della macchina un uomo di 64 anni. Sul posto per i rilievi la polizia locale del Gruppo Cassia. Si è trattato di uno scontro frontale-laterale.

