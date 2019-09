Incidente mortale stamattina sulla via Aurelia, all'altezza del chilometro 21, in zona Castel di Guido a Roma. Un uomo di 50 anni in sella alla sua bici è morto, travolto da un furgone. Sul posto per i rilievi la polizia locale del gruppo XIII Aurelio. Da chiarire ancora la dinamica dell'incidente.

