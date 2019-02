Roma, operaio vola nella scarpata col bobcat e muore schiacciato

Un operaio è morto a Ciampino in modo orribile. L'uomo è deceduto dopo un volo di diversi metri all'interno di un'area cantiere schiacciato dal bobcat che stava usando per pulire il fosso, in vicolo della Patatona a Ciampino. Il grave incidente sul lavoro è avvenuto alle 16.40 in un'area privata dove l'uomo stava lavorando. Sul posto i vigili del fuoco di Marino e del soccorso alpino fluviale che stanno tentando di recuperare il corpo dell'uomo in fondo alla scarpata, dove ci sono anche delle villette in costruzione.



Ultimo aggiornamento: 18:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La vittima ha 45-50 anni e non è stata ancora identificata. Le indagini sono affidate a polizia di stato, squadra scientifica e ispettori del lavoro della Asl Roma 6. La zona è molto impervia e difficile da raggiungere.