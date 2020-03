Castel Romano: baracca e cumulo rifiuti incendiati al campo nomadi

Non bastava il coronavirus, ora tornano anche i roghi tossici. Una notte di lavoro è servita ai vigili del fuoco di Pomezia, supportati da una squadra di Nemi, per domare l'incendio che si è sviluppato ieri sera nel campo nomadi di Castel Romano.



Le fiamme sono divampate in una baracca e si sono poi propagate velocemente ad un enorme cumulo di rifiuti. Il lavoro di spegnimento è iniziato prima delle 19 di ieri sera, ed è stato spento solamente questa mattina quando, sul posto, è intervenuto anche un mezzo meccanico per smassare i rifiuti ed evitare così che il fuoco si ravvivi.