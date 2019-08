Carabiniere ucciso a Roma, un indagato per la foto dell'americano bendato

Per la diffusione della foto di Chistian Gabriel Natale Hjorth, arrestato per concorso nell'omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, ammanettato e bendato nella caserma di via in Selci poco prima di essere interrogato, c'è un indagato anche nel fascicolo aperto dalla Procura Militare di Roma. L'ipotesi di reato è la divulgazione di notizie segrete o riservate, prevista dall'articolo 127 del codice penale militare di pace. Parallelamente, nel fascicolo aperto dalla procura di Roma sono due gli indagati. Nei giorni scorsi, oltre a chi ha bendato il giovane californiano, è stato iscritto nel registro degli indagati anche chi ha scattato la foto.

Carabiniere ucciso, indagato il militare che scattò la foto a Gabriel bendato in caserma



