Roma, caos maltempo: traffico in tilt e disagi sulla Roma-Lido

Mattinata di disagi per i trasporti della Capitale, anche a causa di guasti e maltempo. La circolazione è stata fortemente rallentata in direzione Porta San Paolo sulla ferrovia Roma-Lido a causa di un treno guasto nella stazione di Casal Bernocchi. La situazione, durata per circa un'ora, sta gradualmente tornando alla normalità.

Giornata di traffico intenso e diversi incidenti a Roma anche a causa del maltempo. Su viale del Muro Torto il traffico è rallentato all'altezza di Corso Italia in direzione di piazzale Flaminio, a causa di un incidente. In via Foligno anche ci sono rallentamenti all'altezza di via Voghera. In via Flaminia Nuova ci sono code fra il viadotto Giubileo del 2000 e via di Grottarossa in direzione centro. Circolazione rallentata in piazza dell'Alberone per un incidente.

Sempre per un sinistro ci sono rallentamenti e traffico in via Cristoforo Colombo all'altezza di via di Malafede in direzione centro. Traffico ancora sul Grande raccordo anulare con code fra Casilina e Tiburtina in carreggiata esterna. Traffico anche su via Laurentina, in particolare tra via di Trigoria e via di Tor Pagnotta in direzione centro. Code sono segnalate anche sul tratto urbano della A24 fra il Grande raccordo anulare e la Tangenziale est in direzione centro.



