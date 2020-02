Camion prende fuoco sulla Pontina, nessun ferito ma traffico in tilt

Sta ancora creando disagi al traffico l'incidente delle 13 e 40. Le code sono in aumento. Un camion ha preso fuoco sulla via Pontina all'altezza del km 17 in direzione Roma. Sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento Eur per circoscrivere le fiamme. In direzione opposta a quella dell'incidente si segnalano code per curiosi da Spinaceto a Castel di Decima.

Non si registra nessun ferito, ma sono presenti disagi legati alla viabilità della corsia nella quale è esploso l'incendio per la presenza sull'asfalto dei detriti bruciati del camion. Sul posto anche la Polizia stradale.



