Roma, cadavere di una donna trovato sul marciapiede in viale Jonio

Mistero a Montesacro. E’ la polizia ad occuparsi della morte di una donna di 46 anni il cui cadavere è stato trovato ieri mattina su un tratto di viale Jonio. Gli agenti non scartano, almeno per ora, nessuna pista. Il corpo è stato visto da un residente che ha chiamato i soccorsi. Quando è arrivato l’equipaggio di una volante ha trovato il cadavere insanguinato. Per la poveretta non c’era più nulla da fare.

Ma perchè il corpo è stato rinvenuto sul marciapiede e cosa può essere accaduto alla donna? E’ quello che stanno cercando di chiarire gli investigatori. La vittima, da una prima ricostruzione, era anche un’accumulatrice seriale: in casa è stata trovata tanta roba che sarebbe stata da buttare. La finestra della sua abitazione è a poca distanza da dove è stato trovato il corpo riverso sulla strada. Ecco che nasce l’ipotesi che potrebbe trattarsi di un suicidio.

La vittima potrebbe essersi tolta la vita ma pare non tornare l’elemento che il cadavere era un po' distante dall'edificio da cui sarebbe caduto. Forse la signora può avere avuto la forza di fare qualche passo prima di morire. Ma mancano testimoni oculari del possibile suicidio.

Gli agenti stanno ascoltando parenti e conoscenti della donna cercando di ricostruire le ultime ore di vita della signora. Cercare di capire se possa avere frequentato una persona che possa avere un ruolo nel decesso. Sarebbe un fatto non trascurabile l’avere trovato la finestra aperta. Potrebbe volere significare che la vittima si sia lanciata proprio da quella finestra. I poliziotti controlleranno anche le telecamere di zona nella speranza di trovare qualche elemento che chiarisca il mistero. Sul posto è accorsa anche una squadra della polizia scientifica.

