Roma, risolto un “cold case": arrestata un'americana che nel 2002 uccise il marito e fece sparire il cadavere

La polizia romana risolve un cold case internazionale. Sembrava imprendibile una cittadina americana, 65anni, che era stata al centro di una controversia vicenda giudiziaria. La donna nel 2002 aveva denunciato la scomparsa del marito. E solo nel 2017 per caso era stato trovato il cadavere dell'uomo seppellito vicino alla sua abitazione in America. Un cold case fra i più fitti. Anni ed anni solo per capire che fu omicidio. Poi la svolta e la sentenza che accusava la moglie per omicidio e occultamento di cadavere. Stanotte a Roma la svolta. Alcune volanti della polizia hanno rintracciato la turista in una pensione di Primavalle. Lei ha fornito un documento falso ma è stata arrestata grazie ad un mandato internazionale. Il caso, quasi ventennale, è stato risolto.

Ultimo aggiornamento: 11:23

