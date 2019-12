Roma, un altro bus in fiamme, è il terzo in tre giorni

Ultimo aggiornamento: 11:17

Un altro bus di linea in fiamme. È accaduto stamattina intorno alle 10 in via Elio Chianesi, in zona Torrino, nel quadrante sud. A dare l’allarme al Nue 112 è stato l’autista. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco e un'autobotte che hanno immediatamente domato le fiamme: il mezzo è completamente distrutto. Si tratta della linea dell'Atac 708. Non ci sarebbero feriti. Si tratta del terzo autobus in fiamme in tre giorni. Due giorni fa era accaduto in via Luciano Conti, angolo Largo Corradini D’Ascanio, a due passi dalla Collatina. In questo caso il bus è rimasto distrutto nella parte posteriore e l’autista aveva fatto scendere l’unico passeggero a bordo. La notte prima era accaduto ad un mezzo sul Gra.