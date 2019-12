​Roma, un altro autobus in fiamme: è il secondo in poche ore. Nessun ferito

Un altro autobus di linea in fiamme a Roma. È accaduto intorno alle 19 in Via Luciano Conti, angolo Largo Corradini D'Ascanio, poco distante dal Centro Commerciale Roma Est. A riferirlo i vigili del fuoco intervenuti con una squadra.

Secondo quanto si è appreso, il bus è rimasto distrutto nella parte posteriore e l'autista aveva fatto scendere l'unico passeggero a bordo. Non risultano persone ferite o intossicate. Quello di stasera è il secondo bus a fuoco in poche ore nella Capitale. La scorsa notte un altro autobus era andato in fiamme su Grande raccordo anulare.



Ultimo aggiornamento: 20:16

