Autobus Atac a fuoco nella notte: è il 144° mezzo distrutto dalle fiamme in tre anni

É il 144esimo autobus che va a fuoco nella Capitale dal 2016. Stanotte poco prima dell'una su un bus dell' Atac che stava rientrando nella rimessa di Tor Vergata si è sviluppato un incendio. L'autista ha provato a spegnere le fiamme, che però hanno avvolto la vettura. I vigili del fuoco sono intervenuti arrivando sul Grande Raccordo Anulare, all'uscita prima della Romanina. Sul posto sono andati una squadra e un'autobotte dei pompieri che hanno prontamente spento il mezz che è andato completamente distrutto dalle fiamme. Non risultano persone ferite o intossicate anche perché non c'erano passeggeri a bordo.L'Atac precisa che era un bus fuori servizio e che le ragioni dell'incendio sono ancora da accertare. Inoltre comunica che la vettura era in servizio da circa 15 anni.