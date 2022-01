Lazio, il bollettino: oggi 12.828 nuovi casi (5.456 a Roma) e 2 decessi. Un adulto su due ha ricevuto il booster

Covid, il bollettino della Regione Lazio di oggi domenica 9 gennaio 2022. Su 26.583 tamponi molecolari e 69.950 tamponi antigenici per un totale di 96.533 tamponi, si registrano 12.828 nuovi casi positivi (-2.022), sono 2 i decessi (-4), 1.446 i ricoverati (+46), 194 le terapie intensive (+3) e +2.094 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 13,2%. I casi a Roma città sono a quota 5.456.

«Nel Lazio un adulto su due ha ricevuto la dose booster. Ieri effettuate oltre 60 mila somministrazioni l’80% in piu’ rispetto al target commissariale. Grande successo per l’open day delle strutture Aiop», è quanto afferma l'assessore regionale alla Salute Alessio D'Amato. «Oggi sold out l’open day grazie alle strutture messe a disposizione da AIOP, per coloro che abbiano superato i 120 giorni da ultima somministrazione.

L’elenco delle strutture aderenti all’iniziativa: Nuova Villa Claudia, Villa Aurora e Santa Lucia dei Fontanili-San Feliciano (Asl Roma 1). Karol Wojtyla hospital, Nuova Itor (Asl Roma 2). Merry House e Policlinico Luigi Di Liegro (Asl Roma 3). INI Grottaferrata, Sant’Anna Città di Pomezia e Villa Lidia (Asl Roma 6). Città di Aprilia (Asl di Latina) Villa degli Ulivi, INI Città Bianca e S. Anna di Cassino (Asl di Frosinone), Nuova Santa Teresa (asl di Viterbo)».

I dati di Roma e provincia

Asl Roma 1: sono 1.866 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 2.934 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 656 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 300 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 1.205 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 1.205 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 4.662 nuovi casi

Asl di Frosinone: sono 980 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 2.607 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 554 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 521 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.