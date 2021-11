Bollettino Lazio di oggi, lunedì 8 novembre 2021: 449 contagi (212 a Roma), 12 i morti

Bollettino Covid del Lazio di oggi, lunedì 8 novembre 2021: su 9.570 tamponi molecolari e 17.875 tamponi antigenici, per un totale di 27.445 tamponi, si registrano 449 nuovi positivi (-248 ripetto a ieri), 12 morti (+10) con il dato che comprende un recupero di ritardate notifiche. Sono 510 i ricoverati (+28), 61 le terapie intensive (+2) e +455 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,6%. I casi a Roma città sono a quota 212. Così all'assessore alla Sanità e Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato al termine dell'odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l'ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

APPROFONDIMENTI CRONACA Green pass falso, modella cerca di comprarlo online ma viene... ECONOMIA Da proroga green pass a zone rosse: Governo studia piano... COVID Quarta ondata: terza dose, stato emergenza prorogato, green pass... PERSONE Gerry Scotti un anno dopo il Covid IL RACCONTO ​Gerry Scotti, un anno fa il Covid: «Vorrei raccontare...

Quarta ondata: terza dose, stato emergenza prorogato, green pass fino a giugno. Il piano per evitare le chiusure

​Gerry Scotti, un anno fa il Covid: «Vorrei raccontare la mia terapia intensiva ai no vax»

Vaccini somministrati

«È stato superato il mezzo milione di somministrazioni del vaccino antinfluenzali. Le somministrazioni del vaccino covid di ieri sono aumentate del 22 per cento rispetto a domenica scorsa, in prevalenza terze dosi. L'87 per cento della popolazione over 12 anni ha completato il ciclo vaccinale. È necessario, trascorsi i 180 giorni - prosegue D'Amato - procedere alla dose di richiamo per gli over 60. Per chi ha fatto il vaccino J&J si procede a prescindere dall'età trascorsi i 180 giorni senza aspettare la scadenza del green pass. Si può accedere anche senza prenotazione agli hub vaccinali».

Il dettaglio dei dati Covid

Nel dettaglio nella Asl Roma 1: sono 53 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 2: sono 136 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 3: sono 23 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 4: sono 13 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 5: sono 30 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 6: sono 118 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 76 nuovi casi: Asl di Frosinone ci sono 27 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl di Latina: sono 35 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h. Asl di Rieti: sono 1 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl di Viterbo: sono 13 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.