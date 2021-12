Bollettino Lazio di oggi 30 dicembre: 5.843 nuovi casi (2.872 a Roma) e 6 morti

Covid, il bollettino della regione Lazio di oggi giovedì 30 dicembre 2021. «Oggi nel Lazio su 25.240 tamponi molecolari e 60.273 tamponi antigenici per un totale di 85.513 tamponi, si registrano 5.843 nuovi casi positivi (+595), sono 6 i decessi (-4), 1.127 i ricoverati (+57), 150 le persone nelle terapie intensive (+3) e +1.219 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 6,8%. I casi a Roma città sono a quota 2.872. Oggi, inoltre, si registra nuovo record di casi positivi, e su sei decessi cinque hanno riguardato non vaccinati». Lo comunica, in una nota, l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, dopo la videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e aziende ospedaliere, policlinici universitari e l'ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Nuova ordinanza di Zingaretti

Nel Lazio con un test antigenico positivo non servirà la conferma del molecolare per la definizione di caso confermato Covid e conseguente disposizione di isolamento. È quanto prevede un'ordinanza firmata dal presidente della Regione Nicola Zingaretti. Il provvedimento prevede, inoltre, che un test antigenico negativo in persone sintomatiche necessiterà di conferma con un secondo test antigenico rapido a distanza di 2-4 giorni o molecolare, esclusivamente sulla base della valutazione clinica (per esempio presenza e gravità dei sintomi).

Asl Roma 1: sono 1.215 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 963 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 203 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 361 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 436 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 416 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 1.654 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 595 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 477 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 150 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 432 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.