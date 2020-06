Roma, panico al bar: picchiato e rapinato del (finto) Rolex da due banditi con la pistola

Sono entrati in un bar in via Federico Galeotti, zona Boccea, seguendo un uomo che aveva al polso ciò che sembrava essere un prezioso orologio Rolex Daytona d’oro. I due che probabilmente lo seguivano da tempo, armati di una pistola, hanno minacciato il proprietario dell’orologio che, nonostante l’arma, ha ingaggiato un corpo a corpo avendo però la peggio. I malviventi sono fuggiti con l’orologio lasciando la vittima ferita.

Sul posto sono arrivati gli agenti del commissariato Aurelio che hanno soccorso l’uomo, chiedendogli la descrizione degli aggressori e il valore della refurtiva che, però, sembra essere di molto inferiore alle aspettative dei rapinatori dato si tratterebbe di una replica. Per lui è stato comunque necessario il trasporto al San Camillo per medicare le ferite.

