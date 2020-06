Roma Torpignattara, rapina un quattordicenne: inseguito e bloccato dai passanti

Ha aggredito un ragazzino di 14 anni per rubargli la catenina d'oro, ma i passanti hanno difeso la vittima e rincorso il rapinatore che è stato bloccato. E' accaduto a Roma, nel popoloso quartiere di Torpignattara, dove un marocchino di 33 anni, con precedenti, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di rapina in concorso. Il malvivente, con un complice che è riuscito a fuggire, ha avvicinato la vittima su via degli Ubertini e, dopo averlo colpito con un pugno all’addome, gli ha strappato la catenina d’oro. Il 33enne però è stato inseguito e bloccato da alcuni passanti in piazza Roberto Malatesta. L’arrestato è stato portato e trattenuto in caserma, in attesa del rito direttissimo mentre il suo complice è in fase di identificazione.

Roma, armato di forbici rapina la farmacista incinta: preso da agente fuori servizio

Roma, si finge poliziotto e rapina due turisti in via Veneto

Ultimo aggiornamento: 12:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA