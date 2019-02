Blocco studentesco fa irruzione in un liceo romano e interrompe conferenza sulle foibe video

Blocco studentesco fa irruzione in un liceo romano e interrompe con atteggiamenti minacciosi una conferenza sulle foibe.



«Il comitato provinciale dell'Anpi di Roma denuncia quanto è accaduto questa mattina al Liceo Giordano Bruno di Roma: una iniziativa dell'Anpi dedicata alla ricostruzione delle vicende accadute sul confine Giuliano-Dalmata negli anni Trenta e Quaranta del Novecento (era conferenza legata ad un ciclo organizzato dall'Anpi di Roma in collaborazione con il Comune di Roma Capitale) è stata sospesa a causa dell'irruzione nella sala di un gruppo di facinorosi di Blocco Studentesco, tutte persone estranee alla scuola».



È quanto afferma in una nota l'Anpi Provinciale di Roma. «Tali personaggi, con fare aggressivo e intimidatorio, con megafoni e striscioni - si legge nella nota - volevano impedire la continuazione dell'iniziativa per imporre la loro distorta e irreale visione della storia. Si ringrazia il dirigente scolastico che ha sospeso l'iniziativa in corso e invitato gli studenti a tornare temporaneamente nelle classi. Si ringraziano gli studenti, i docenti, i relatori e il dirigente scolastico, che con fermezza e intelligenza hanno isolato i fascisti e li hanno costretti ad allontanarsi dalla scuola. Si è potuto così riprendere l'iniziativa da dove si era sospeso, con ancora maggiore interesse».



«La giornata si è conclusa con confronto e dibattito, come previsto dal programma. Il comitato provinciale dell'Anpi di Roma - conclude - chiede alle autorità di pubblica sicurezza di acquisire il filmato girato dagli stessi protagonisti del fallito blitz e pubblicato in rete, di individuare i responsabili di tale atto e sanzionarli a norma di legge».

