Al Bioparco l'iniziativa “Un safari in giardino” in occasione della Primavera

In occasione dell'arrivo della primavera, domani, sabato 23 marzo, il Bioparco ha organizzato, in collaborazione con la Lipu, Lega italiana protezione uccelli, l'evento «Un safari in giardino, alla scoperta della biodiversità che ci circonda», con l'obiettivo di far conoscere la fauna che popola le città italiane. Volpi, ricci, pipistrelli, rospi e uccelli come fringuelli, merli, pettirossi convivono nell'ecosistema urbano della Capitale. Basti pensare che il Centro direcupero fauna selvatica della Lipu di Roma ogni anno presta soccorso ad oltre 5 mila animali, di cui 1.000 sono rondoni che a primavera solcano il cielo di Roma.Domani, dalle 11 alle 16.30, le famiglie potranno partecipare a molteplici attività, come il gioco di abilità per scoprire i segreti delle specie che vivono nel prato o quello alla scoperta della metamorfosi del rospo, prendere parte all'attività a cura della Lipu per imparare a realizzare cassette nido per gli uccelli che popolano i giardini e bug hotel, alberghi speciali per insetti. E poi i bambini potranno scoprire come vivono le formiche, le zanzare, gli insetti stecco, la frenetica attività di una colonia di api, com'è fatta una mantide religiosa o cosa mangia la chiocciola.