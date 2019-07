Roma, prende a bastonate la compagna: arrestato 50enne a Castel Guido

Ha preso a bastonate la compagna colpendola ripetutamente, fino a lasciarla esanime a terra. Con le poche forze rimaste la donna è riuscita a contattare il numero unico d'emergenza, chiedendo aiuto alla Polizia. Sul posto sono intervenuti gli uomini del Reparto Volanti e quelli dei Commissariato Primavalle e Monte Mario. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale dove, per le contusioni multiple riportate, gli è stato rilasciato un referto medico con 30 gironi di prognosi.

L'uomo è stato rintracciato all'interno della baracca dove era avvenuta l'aggressione, in via Castel di Guido. In forte stato di agitazione ha confermato ai poliziotti di aver litigato con la propria compagna e di averla presa a bastonate e a pugni. Gli agenti hanno allora fermato l'uomo. R.V., 50 anni, romeno, è stato tratto in arresto e messo a disposizione dell'Autorità giudiziaria per rispondere di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali dopo la denuncia della donna che ha riferito agli investigatori del commissariato Aurelio anche di violenze precedenti da parte del compagno.

