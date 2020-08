Non arriveranno prima di ottobre i nuovi banchi monoposto, necessari e imposti dalle regole di distanziamento per ridurre i rischi del contagio del Covid. Cioè saranno disponibili, se tutto andrà bene, circa due settimane dopo l'apertura della scuola. È un tema molto spinoso, non fosse altro perche nella sola città di Roma si attende la consegna di 300mila banchi

Che i tempi saranno questi, lo ha confermato anche il commissario straordinario all'emergenza Covid, Domenico Arcuri: «I banchi monoposto e le sedute attrezzate saranno consegnati a partire dai primi giorni di settembre e fino al mese di ottobre nei diversi istituti scolastici italiani che ne hanno fatto richiesta». Ma i presidi sono più pessimisti.

Anche perché arrivano notizie contrastanti dai produttori. Da una delle 11 aziende vincitrici delle commesse, la "Auletrepuntozero" di Vasto, il titolare Giancarlo Spadaccini, ha spiegato: «Abbiamo partecipato insieme ad Assodidattica, impegnandoci a consegnare tra ottobre e dicembre, in tre scaglioni, ma ad oggi non ho ancora alcuna comunicazione ufficiale per poter eventualmente avviare la produzione».

Come detto, a Roma si attendono 300mila nuovi banchi monoposto. Una parte è stata acquista anche con una commessa della Città Metropolitana, che si è chiusa soltanto negli ultimi giorni. Ma come spiegano da Palazzo Valentini, «visti i tempi dello stanziamento dei fondi da parte del governo, non potevamo muoverci prima».

