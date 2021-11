Emergenza freddo, giornata di raccolta coperte e sacchi a pelo: appello di Croce Rossa e S. Egidio

Lunedì 1 Novembre 2021, 13:38

«Sos freddo. Giornata di raccolta coperte per le persone senza dimora». È l'appello condiviso via social dalla Croce Rossa di Roma che sabato 6 novembre chiama tutti a fare un gesto concreto di solidarietà verso le persone che vivono in strada nella Capitale.

«Con l'arrivo del freddo siamo come ogni anno pronti a dare il nostro contributo di aiuto e per questo abbiamo bisogno anche del sostegno dei cittadini anche semplicemente donando una coperta - dice Debora Diodati, Presidente della Croce Rossa di Roma - Con le nostre unità di strada forniamo pasti, kit igienici, coperte ma anche una prima assistenza infermieristica e medica, rappresentando spesso un punto di riferimento per gli ormai tanti che vivono situazioni di estrema marginalità. Nella giornata del 6 novembre le sedi della Cri saranno dunque aperte per una raccolta straordinaria che ci auguriamo veda il contributo di molti».

Questi gli indirizzi della raccolta e gli orari dove donare le coperte pulite e in busta di plastica chiusa nella giornata di sabato 6 novembre: Comitato Area Metropolitana Via B. Ramazzini 37 orario 10-18, Comitato Municipio 5 orario 10-18 Via Verrio Flacco 60, Comitato Municipio 4 orario 9-13, Parrocchia S. Michele Arcangelo a Pietralata, Largo Geltrude Comensoli 6, Parrocchia Santa Maria Maddalena dè Pazzi Via Ludovico Caldesi, Comitato Municipio 8, -11-12 orario 10-18 Via Antonio Pacinotti 18 Comitato di Ardea orario 10-13 Via Bologna n.1 Marina di Ardea Comitato MunIcipio 2-3 orario 10-12.30 / 16-18.30 Via Monte Berico 5, Comitato di Allumiere e Tolfa orario 10-18.

Allumiere: piazza della Repubblica c/o gazebo CRI (in caso di pioggia c/o sede CRI Via S. Antonio 3) Tolfa: c/o sede CRI Via Roma 85 Comitato Monti Prenestini orario 10-13 e 15:30-19; Cave sede CRI sita in località Colle Palme in via Amerigo Chialastri 2 (Farmacia Graziani), Comitato Municipio 10 orario 9.30-13 via Francesco Donati 86 Ostia, Comitato Comuni dell'Appia orario 9-12 /15-18 Via Cicerone 1, Ariccia Comitato Municipio 15 orario 10-14 Via Anton Giulio Bragaglia (Cassia Olgiata), Via Inverigo 28 (Prima Porta) Comitato Municipio 13-14 orario 9.30-14.30 c/o Coldiretti Via Vittorio Montiglio (in caso di pioggia Via Diomede Marvasi 4) ,Comitato Santa Severa Santa Marinella Orario 10-18 Via Antonio Zara, Santa Severa.

Anche la Comunità di Sant'Egidio lancia il suo primo appello per l'inverno 2021: “Ha coperte e sacchi a pelo in buono stato che non usi? Ne abbiamo bisogno! Ti aspettiamo”. Appuntamento il 6 novembre dalle 16 alle 19 in via Castrense 48D, per informazioni contattare Capucine al 327/4913488.