Ostia, nascondono l'hashish sotto il sedile della macchina: arrestati due uomini e una donna

Continua la lotta allo spaccio: arrestate 3 persone a Ostia (Roma). È accaduto ieri, quando i carabinieri nel corso della mattinata hanno fermato, nei pressi di via dei Quinqueremi, una macchina con 3 persone a bordo, di cui due uomini e una donna. I 3 avevano già precedenti e - al momento del controllo - sono sembrati subito molto nervosi ai militari, al punto da spingerli ad effettuare una perquisizione.

APPROFONDIMENTI ROMA Diabolik, procura di Roma chiede il processo per il boss Casamonica e... OSTIA Ostia, coca e hashish: blitz nell'ex colonia ROMA Ostia, dai Lotti all'Idroscalo, blitz nelle piazze di spaccio

Roma, nasconde droga dietro un quadro con una madonna: arrestato un 37enne a Tor Bella Monaca

Il controllo ha permesso il ritrovamento di un panetto di hashish, dal peso di 50 grammi, che era stato nascosto sotto uno dei sedili della macchina. Inoltre sono stati trovati e sequestrati anche un'altra parte di stupefacente e una somma in contanti di oltre 1.200 euro, che erano nascosti fra i vestiti di uno dei tre.

Ostia, droga, auto in fuga sperona la volante: tre agenti feriti

Immediatamente sono scattate altre indagini e la perquisizione dell'abitazione romana di due dei fermati, che ha consentito di sequestrare altri 10 grammi di hashish, nonché un bilancino di precisione e tutto il materiale necessario per suddividere e confezionare la sostanza. I 3 pusher sono così finiti in manette in attesa dell'udienza di convalida, mentre il materiale è stato sequestrato.

Ostia, operazione "Masterchef": arrestati pusher dei cuochi del litorale: in abiti da cucina compravano droga

© RIPRODUZIONE RISERVATA