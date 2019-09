Evade dai domiciliari e ruba tre bottiglie di Champagne, arrestato il “ladro di bollicine”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Desiderava a tal punto un bottiglia di champagne che evade dai domiciliari e ne ruba tre. Oltre 100 euro il valore complessivo del furto sventato dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante che ieri mattina hanno arrestato un 31enne romano, già con numerosi procedimenti penali alle spalle, appartenente alla nota famiglia dei “​Bevilacqua”. A segnalare l'allontanamento dell'uomo dalla propria abitazione è stato il braccialetto elettronico e diverse chiamate giunte al numero di emergenza 112 di un soggetto sospetto che si aggirava all'interno di un esercizio commerciale.I militari, su indicazione della centrale operativa, hanno raggiunto via Pisino, dove è ubicato il supermercato, ed al suo interno hanno bloccato ed ammanettato l’evaso. Le 3 bottiglie di una nota marca di Champagne, trovate durante la perquisizione personale, erano state private delle le relative placche anti taccheggio, occultate all’interno di una borsa.L’uomo è stato arrestato per evasione e furto aggravato, e portato in caserma, dove è stato trattenuto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del rito direttissimo