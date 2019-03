Roma, gli animali sono soggetti e non oggetti: manifestazione il 31 marzo per chiedere di cambiare il Codice civile

Al grido "Soggetti non oggetti" il Comitato Tutela Diritti Animali sarà in piazza il 31 marzo a Roma, a San Giovanni in Laterano alle 15.00, in una manifestazione nazionale per chiedere che il Codice Civile riconosca tutti gli animali come

esseri senzienti

. Cambiando la legge, spiega il Comitato in una nota, «tutti coloro che giornalmente maltrattano, torturano, abbandonano gli animali, saranno soggetti a pene più severe, in quanto responsabili di reati ben più gravi».

Ad oggi circa 140 Associazioni Animaliste provenienti da tutta Italia hanno aderito ufficialmente e co-organizzano l'iniziativa. «Riteniamo importante partecipare in migliaia da tutta Italia, perchè è a Roma che si fanno le leggi e solo in questo modo acquisiremo il potere contrattuale necessario per essere ascoltati dalla politica e dai mercati», spiega Simonetta Tempesti, presidente del Comitato. La manifestazione ha il patrocinio del Comune di Roma, è completamente apartitica ed è indipendente e non collegata ad altri eventi. Ci sarà un maxi schermo che proietterà video e un palco, che ospiterà personalità del mondo animalista, scientifico e artistico. Lo street artist Moby Dick si esibirà alla manifestazione.

