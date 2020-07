Roma, muore bagnante al lago di Anguillara: colpito da malore, il decesso sull'eliambulanza

Dramma stamattina al lago di Anguillara. Un bagnante è morto nonostante i tentativi di rianimazione. I sanitari sono riusciti a caricalo sull’eliambulanza ma non sono riusciti comunque a salvargli la vita: è morto poco dopo.



Verso le 11, alcuni bagnanti si sono accorti che l’uomo è crollato sulla battigia senza riuscire a muoversi. Sono scattati i soccorsi. Sul posto la polizia locale ed i carabinieri. Dopo pochi minuti è accorso il personale di un’ambulanza che ha cercato di rianimare il bagnante, un romeno di 43 anni. La situazione è apparsa subito critica. Intanto, è arrivato un elicottero del 118 che è atterrato in un piazzale vicino al lago. Decine di persone hanno assistito alle fasi dei soccorsi. Il cittadino romeno, in condizioni critiche, è stato fatto salire sull’elicottero. Ma dopo pochi minuti ha perso la vita per un malore. © RIPRODUZIONE RISERVATA