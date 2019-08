Un uomo di 35 anni, magrebino, nella serata di ieri è entrato in un negozio di via Val Melaina per acquistare una birra, l'ha pagata e poi l'ha lanciata a terra. Allontanandosi, poco dopo, ha aggredito una coppia di ragazzi a cui aveva chiesto una sigaretta rivolgendogli minacce. Quando i due hanno rifiutato di dargli la sigaretta, il 35enne ha colpito all'avambraccio il ragazzo ferendolo con la bottiglia rotta. Rintracciato, è stato identificato per H.H. e, malgrado abbia tentato di aggredire i poliziotti, è stato bloccato e disarmato. Durante il trasporto in commissariato l'uomo ha anche danneggiato l'auto di servizio. Arrestato, dovrà rispondere di tentata rapina, danneggiamento aggravato ai beni dello Stato, lesioni aggravate, resistenza e minacce a pubblico ufficiale. © RIPRODUZIONE RISERVATA