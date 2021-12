Lunedì 6 Dicembre 2021, 12:24 - Ultimo aggiornamento: 13:04

Aveva 26 anni ed era detenuto in un centro per i rimpatri a Roma. Wissem Ben Abdel Latif era arrivato dalla Tunisia ad Augusta, in Sicilia, su un barcone il 12 ottobre con il sogno di costruirsi un futuro in Europa. Era stato trasferito su una nave quarantena e quindi ancora, al Cpr di Ponte Galeria. Dopo una manciata di giorni, per presunti disturbi psichiatrici era stato destinato all'ospedale San Camillo dove poi è stato trovato morto il 28 novembre: su un lettino di contenzione a cui era stato legato per braccia e gambe.

La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e incaricato dell'inchiesta il pm Luigia Spinelli. Una storia da contorni ancora tutti da chiarire. Due settimane prima di morire ha parlato un'ultima volta con la mamma: «Mi ha detto che era in difficoltà ma non ho capito cosa stava accadendo. Quando è partito era in buone condizioni. Ora vogliamo dalla stato italiano verità e giustizia». La famiglia è rappresentata dall'avvocato Francesco Romano.

L'INCHIESTA

Dai primi accertamenti il giovane, che in Tunisia era stato impiegato in un market, era in buone condizioni psico fisiche. Resta da stabilire cosa sia accaduto al centro di accoglienza e quindi durante il ricovero in ospedale.

Del caso si sta occupando anche Il Garante dei detenuti della Regione Lazio, Stefano Anastasìa: «Ho preso visione delle cartelle cliniche e abbiamo ricostruito tutto l'iter clinico. Per fare piena chiarezza è necessario avere i risultati degli esami autoptici. Andremo fino in fondo - assicura il garante Anastasìa- per capire cosa è accaduto».