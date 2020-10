A Isola del Liri ci sono due murales ideati per educare all'arte e alla solidarietà

Sei ragazze tra i 17 e i 18 anni, studenti del quinto anno del liceo artistico, insieme a cinque giovani del centro diurno di circa 25 anni. Tutti insieme si sono ritrovati per dare nuova vita a delle pareti altrimenti spente. La giornata del 6 ottobre per venti studenti del Liceo Artistico di Sora (Fr) e gli utenti del Centro Diurno della ASL Roma 3 – Ponte Milvio è stata di quelle da ricordare. Si sono dati appuntamento alla Galleria Eustachio Pisani di Isola del Liri (Fr), per realizzare due murales speciali, tra cartoon e street art. A guidare e affiancare i venti giovani suddivisi in due gruppi, c’erano gli artisti Giampiero Abate, Bianca Maria Scrugli e Alessandra Carloni.

Tutti insieme, utilizzando diversi colori, soprattutto blu e verde e acrilici a base d'acqua su pannelli in legno preparato, hanno fatto nascere l’arte. Il tema del murale del centro diurno è legato alla natura, un bosco fantasioso, con degli elementi naturali, mentre quello della scuola è un ambiente sottomarino, sempre un po’ fantasy. I due pannelli, grandi 2,5 per 3,50 metri ora sono esposti nell’Auditorium New Orleans.

«È stata davvero una bella giornata – ha commentato Gaia del Liceo di Sora – che ci ha permesso di scoprire nuove tecniche per colorare!». Durante la creazione tutto è filato liscio: le studentesse erano già preparate, grazie al Professor Landolfi che insegna tecniche pittoriche, mentre gli utenti del centro diurno erano stati preparati nell'ultimo anno grazie alle lezioni organizzate dall'associazione culturale Arts in Rome.

Quest’ultima ha organizzato la giornata in collaborazione con il Centro Diurno della ASL Roma 3 – Ponte Milvio, Comune Isola del Liri e Liceo Artistico A. Valente di Sora. L’iniziativa ha visto anche la partecipazione di Fondazione Intesa San Paolo, col Patrocinio di Regione Lazio e del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, del Comune di Isola del Liri.

