Roma, uccide a coltellate il datore di lavoro dopo il licenziamento: condannato a 23 anni

La vicenda

I giudici della Terza Corte d'Assise di Roma hanno condannato a 23 anni di carcere Suren Grigoryan, il 28enne di origini armene accusato di aver ucciso, il 22 giugno 2021, pugnalando più volte al collo il suo ex datore di lavoro nei pressi della fermata della metropolitana "San Giovanni" su via Appia Nuova, a Roma. Per il 28enne, il pm di Roma Erminio Amelio aveva chiesto una condanna a 28 anni.