Blocco sulle linee Roma-Napoli e Roma-Nettuno per l'investimento di una persona a Campoleone. Cosa è successo

È iniziato circa alle 10.40 il blocco dei treni regionali che viaggiavano da Roma verso Nettuno e Formia e viceversa.

La sospensione dovuta all’investimento di una persona nella stazione di Campoleone, tra i principali snodi della tratta, ha portato al blocco dei treni Regionali e Intercity in arrivo da Roma e verso la Capitale, lasciando le persone già in viaggio con un’amara sorpresa.

Metro A ferma mezz'ora, servizio sospeso con i vagoni pieni. «Soccorso a una persona sui binari stazione Vittorio»

Il primo treno a bloccarsi a Pomezia, il regionale diretto a Napoli delle 10.36 e a seguire gli altri. Nella stazione di Pomezia le persone sono state invitate e scendere dal personale di bordo, per prendere la prima navetta, arrivata intorno le ore 11.45, al fine di proseguire la corsa.

Dall’altra parte, anche i treni in direzione Roma sia Regionali che Intercity stanno subendo rallentamenti fino a 60 minuti e limitazioni di corsa per accertamenti dell’autorità giudiziaria ancora in corso.