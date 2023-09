Grande Raccordo Anulare, lavori in corso fino al 12 settembre: il traffico a Roma

Giovedì 7 Settembre 2023, 07:34 - Ultimo aggiornamento: 08:13

Grandi Lavori in Corso. Sul Grande Raccordo Anulare, dal 6 settembre alle 21:00 fino al 12 settembre alle 6:00, sal via il rifacimento della pavimentazione su un tratto dell'anello stradale capitolino (GRA). Inizialmente, verranno chiuse alternativamente le corsie di sorpasso e centrali, per poi coinvolgere le corsie di marcia e di emergenza. Le due corsie non coinvolte direttamente nei lavori saranno comunque percorribili. Fino alle 6:00 del 7 settembre, l'intera carreggiata sarà pavimentata per completare il lavoro di messa in sicurezza della corsia di emergenza. Dal 7 al 10 settembre, si procederà con la demolizione e ricostruzione del manto stradale delle corsie di emergenza e di marcia, utilizzando misto cementato per la fondazione. Durante questa fase, le corsie centrali e di sorpasso rimarranno aperte al traffico veicolare. Al termine di questa fase, il traffico sarà deviato sulle corsie di emergenza e di marcia già completate. Martedì 12 settembre alle 6:00, i lavori saranno conclusi e tutte le corsie della carreggiata interna saranno nuovamente percorribili.