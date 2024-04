Lunedì 29 Aprile 2024, 00:20

Cinque milioni di euro per implementare non solo aree giochi ma anche zone fitness. Un maxi piano per «mettere al centro della città i bambini, creare spazi di incontro e confronto». A raccontare come sarà la nuova città “a misura di bimbo” è l’assessore capitolino all’Ambiente Sabrina Alfonsi. Sono già 90 le aree giochi su cui il Comune è intervenuto da quando si è insediata la giunta Gualtieri. Da villa Gordiani a villa De Santis, fino a villa Borghese con i nuovi arredi (uno ricorda una libellula) e Villa Pamphili con l’area ludica lato via Vitellia. Grande attenzione anche alle periferie con il restyling, ad esempio, dell’area nel Parco delle Canapiglie, a Torre Maura, dove è stato già avviato un piano di forestazione urbana con la messa a dimora di 1824 alberi tra cui frassini, querce, pini. Giochi sostituiti, pavimenti antitrauma installati come prevede la normativa, ma anche parchi inclusivi per bimbi con problemi motori.

LA PRIMA TRANCHE

È di due milioni di euro l’appalto del Campidoglio che partirà prima dell’estate per sistemare e creare nuove aree giochi. I fondi verranno utilizzati per otto quadranti. Nell’elenco spicca proprio villa Lazzaroni, nel VII Municipio, dove la zona per i bimbi è chiusa da anni per la scoperta di cavità sotterranee. Gli interventi partiranno anche nel parco di Tor Marancia (VIII Municipio) dove si realizzerà una zona a misura di bambino nella cosiddetta area Afa 2; lavori nello storico parco Nemorense (II), nella popolosa piazza Santa Maria Consolatrice, a Casal Bertone (IV), e nel parco degli Scipioni (I). A fine giugno, poi, terminerà la fase di progettazione per il restyling e la creazione ex novo di altre venti aree giochi e fitness. In questo caso i fondi stanziati sono tre milioni di euro e i lavori partiranno nel 2025. «Non si ferma - ha aggiunto Alfonsi - il nostro lavoro per rendere sempre più vivibili parchi e aree verdi cercando di migliorare la qualità ambientale in tutta la città».

I TERRITORI

Intanto, anche i Municipi stanno accelerando, considerando che le aree verdi al di sotto dei 20mila mq sono diventate di loro competenza dopo l’avvio del piano di decentramento con cui Roma Capitale ha affidato alle circoscrizioni 1160 aree. A Roma Nord, la minisindaca del XIII, Sabrina Giuseppetti, ha deciso di impegnare un milione di euro «proveniente dai fondi giubilari, per creare la cosiddetta porta di accesso al parco del Pineto - spiega Giuseppetti - nuova pavimentazione e aree giochi per fornire ai giovani spazi di aggregazione». E aggiunge: «A Casal Selce i lavori per sostituire i giochi in piazza Don Gustavo Cece termineranno a maggio, stiamo ultimando l’area giochi anche nel parco Paparelli, in via Cornelia, mentre abbiamo già restituito alla cittadinanza il Giardino S. Brigida in via della Stazione di San Pietro».

Nell’enorme Municipio IX (territorio con 183 km quadrati, due più di Milano), la presidente Titti Di Salvo punta da sempre «sulla riqualificazione degli spazi pubblici aperti e chiusi per creare zone di incontro e di condivisione». E spiega: «Abbiamo già realizzato aree giochi nel parco intitolato al colonnello Giuseppe Lima a Fonte Laurentina, ma anche nel parco Castellaccio. I prossimi interventi - aggiunge - saranno nel parco di Vitinia in via Casola Valsenio, nel parco dei Limoni a Trigoria e in via Aldo Rocca».

È di oltre 500mila euro il budget del V Municipio. «Siamo pronti a intervenire entro l’estate nell’area di Casale Rosso - spiega il minisindaco Mauro Caliste - ma anche nel giardino di via Anagni dove nasceranno un’area giochi e una fitness grazie anche a un processo partecipativo che ha visto coinvolti i cittadini. Verrà - conclude - riqualificato anche il giardino Galafati al Pigneto con giochi inclusivi». Nella lista degli interventi ci sono parco Taverna, Torrione sulla Prenestina e Casale Caletto, vicino a La Rustica.

Laura Bogliolo

