Tir contro mano a Grottaferrata si schianta contro diverse auto: sei feriti, due in codice rosso

Incidente a Grottaferrata. Un tir contro mano si in via Anagnina 58 si è schiantato contro altre auto provenienti dalla direzione contraria.

Grottaferrata, automobilisti feriti gravemente e vetture distrutte da un camion fuori controllo in via Anagnina

Cosa è successo

I vigili del fuoco sono intervenuti alle 12,35 con due Aps (15/A e 21/A). Al momento momento non si conoscono le cause che hanno portato l'autista a percorrere il tratto di strada contro senso.

Le vittime

Sei le vetture coinvolte e sei le persone ferite. Due di loro trasportate in ospedale in codice rosso, solo dopo essere state estratte dalle lamiere delle rispettive auto in cui viaggiavano.