Torvaianica, surfista trova cadavere in mare: si tratta di un uomo di 40 anni

Tragedia a Torvaianica, località balneare in provincia di Roma, dove oggi pomeriggio è stato recuperato in mare il corpo senza vita di un uomo di circa 40 anni. Ad allertare le Forze dell'ordine, un surfista che si trovava in prossimità dello stabilimento “Il Ragno d’Oro”, nel comune di Pomezia. Nonostante l'intervento della squadra VVF territoriale (22/A) e il supporto del personale del Nucleo Sommozzatori e dell’elicottero Drago 140, per l'uomo non c'è stato niente da fare. Non sono note ancora le sue generalità, né la causa del decesso.

