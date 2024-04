Mercoledì 3 Aprile 2024, 00:23

Via libera della giunta capitolina al nuovo Regolamento sull’ordinamento professionale per la Polizia Locale di Roma, le cui modifiche erano attese dal 2008. Tra le novità, sono previsti aumenti per 4.000 vigili.

In particolare, nella versione aggiornata, il Regolamento istituisce nuovi livelli di responsabilità per gli agenti di Polizia Locale, che diventano tre: istruttore, istruttore coordinatore e infine l’ultima figura, quella dell’istruttore coordinatore esperto. Per gli ultimi due sono previsti riconoscimenti aggiuntivi, pari rispettivamente a 900 euro (per circa 1200 persone) e 1600 euro in favore di 400 unità. Previsti degli scatti di stipendio anche per gli addetti dell’area “funzionari” (che costituiscono un livello superiore), divisi in quattro livelli crescenti, sulla base del contratto decentrato: responsabile di singola o più attività di reparto (3.000 euro l’anno per circa mille persone), responsabile di reparto (3.100 euro l’anno per 1.150 persone), responsabile di sezione (3.200 euro l’anno per 200 persone), responsabile di sezione (4.000 euro l’anno per circa 60 persone). In tutti i casi si tratta di aumenti lordi. E ancora, via libera alle modifiche delle procedure necessarie per poter accedere agli incarichi di responsabilità: in sostanza, d’accordo con i sindacati, vengono previste delle procedure di avviso per facilitare le candidature interne.

IL COMMENTO

«Dopo 16 anni di attesa il personale del corpo di polizia locale di Roma Capitale dispone finalmente di un Regolamento sull’ordinamento professionale aggiornato», dichiara l’assessore al Personale del Campidoglio Andrea Catarci. «Infine, con il nuovo Regolamento è previsto che possano essere conferiti fino a 60 incarichi di “coordinatore di sezioni” a supporto dei comandi territoriali che attualmente contano su 18 unità di personale. Si rafforzano così i livelli apicali del corpo della polizia locale, ampliando il numero del personale titolare di specifiche responsabilità e, in attesa dei nuovi inserimenti d figure dirigenziali, si copriranno posizioni di vertice soprattutto nei Gruppi Territoriali. Il nuovo Regolamento è frutto di un lavoro condiviso e frutto di un accordo con tutte le organizzazioni sindacali che si ringraziano per la collaborazione» conclude ancora l’assessore Catarci.

IL PRECEDENTE

A febbraio, inoltre, era arrivato lo sblocco alle assunzioni in Campidoglio, con il via libera a quasi 1.200 nuovi ingressi per il 2024 e un piano complessivo di 4.000 entrate da qui al 2026, nell’ambito del Piano integrato di attività e organizzazione (Piao). Nello stesso documento era stato definito anche un progetto triennale dei fabbisogni del personale, così come gli obiettivi (anche in termini di performance) da raggiungere. Con allargamenti anche sul fronte dello smart working.

Con lo sblocco del Piao è arrivato poi l’ultimo passo necessario per convocare a breve gli 800 nuovi agenti di polizia locale assunti dopo il maxi-concorso lanciato l’anno scorso. I nuovi vigili in forza all’organico capitolino saranno assegnati a fine luglio ai vari gruppi per la formazione e l’affiancamento sulle strade, così da garantire che tutti siano operativi già in autunno. Ingressi necessari anche in vista del Giubileo, per il quale si stima l’arrivo di circa 35 milioni di pellegrini nella Capitale.