Roma, la campagna "Sicurezza per gli anziani" approda nei centri di Tor Carbone e Montagnola

I poliziotti dell’VIII Distretto Tor Carbone, nell’ambito della campagna di Sicurezza antitruffa per gli anziani portata avanti dalla Questura di Roma, hanno presenziato ad un incontro con i cittadini e gli anziani del Comitato di quartiere “Ardeatino-Tor Marancia” e del Centro Anziani “San Michele” in piazza Antonio Tosti. All’incontro hanno partecipato circa 50 persone, tra cui molti anziani e proprio questi ultimi sono stati sensibilizzati circa le tecniche dissuasive che adottano i truffatori senza scrupoli, al fine di carpire la fiducia delle persone meno giovani per rubare loro soldi e preziosi. Durante l’incontro è stato distribuito materiale informativo (locandine e brochure) studiato e realizzato dagli specialisti della Questura di Roma.

Sono state anche ascoltate le varie testimonianze dei cittadini che hanno effettuato segnalazioni legate a problematiche di legalità, quali truffe di persone attuate per strada o in casa. Sempre gli agenti del VIII Distretto Tor Carbone hanno presenziato anche ad un incontro con i cittadini e gli anziani del Comitato di Quartiere “Montagnola” e del Centro Anziani “Casale Ceribelli”, a cui hanno partecipato circa 100 persone, tra cui molti anziani. Nel contempo altri Commissariati di zona hanno preso parte nell’ambito del Progetto Scuole Sicure a seminari nelle scuole del territorio. Un progetto di educazione alla legalità indirizzato ai giovani per spiegare loro la pricolosità del bullismo, del cyberbullismo e dei social, fino all'uso di droghe pesanti e leggere.