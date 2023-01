Roma, Tor Tre Teste: rifiuti in strada e marciapiedi nel degrado. La triste sorpresa per i residenti

Triste primato per il quartiere di Tor Tre Teste situato nel quadrante est della capitale tra via Penestina e la Casilina a due passi dal raccordo, che il primo giorno del nuovo anno si ritrova a fare i conti con vecchi e nuovi problemi. Ancora una volta è il Comitato di quartiere T3T Attiva a farsi portavoce e a lanciare il grido di allarme per gli oltre i 18mila residenti: «Anno nuovo problemi vecchi - dice la sua vice presidente Patrizia Catini - i cassonetti sono pieni di spazzatura come prevedevamo, in tutto il quartiere la spazzatura ci invade, questa mattina presto sono state pulite due tre postazioni, ma in via Lepetit, via Gadola, via Tovaglieri, via Viscogliosi, via Campari, via Ermoli, Largo Appio Chieregatti fino ad arrivare a via Targetti è un delirio.

L’assenza dell’Ama da almeno dieci giorni porta adesso ad affrontare un'emegenza difficile da gestire. Un quartiere dove ci sono palazzi anche di dieci piani e con migliaia di inquilini ma con pochissimi cassonetti a disposizione ma soprattutto, la pulizia questa mattina è stat fatta ccon un solo "squaletto" e un solo operatore che ha girato per far vedere che ci sono stai, è assurdo farcela adesso». Ad aggiungersi a questa situazione di rifiuti che è esplosa in tutta Roma, c’è la situazione della segnaletica verticale e orizzontale sulle strade, assente perchè scolorita o sbiadita (nell’ultima settimana sono state investite anche due persone, ndr), e a questo si aggiunge lo stato vergognoso dei marciapiedi che sembra un campo minato, e che tutti i giorni diventa un terno al lotto per l’incolumità di ragazzi, anziani e disabili.

«Abbiamo scritto e scriviamo tutti i giorni all’Ama e al municipio - conclude la vice presidente - anche con Pec, ci rispondono pure, le dirò di più, dal municipio ci hanno anche convocato, ma da qui a passare ai fatti ce ne vuole, non è stato mai fatto nulla, siamo stati abbandonati e il presidente Caliste è a conoscenza di tutto, l’ultima pulizia delle strade che è una cosa semplice risale a settembre immaginiamo il resto». Un'attenzione per la pulizia della Capitale e la manutenzione (spazzatura e strade) che i cittadini chiedono adesso al sindaco oltre che ai Municipi, e se non basterà lo farò con la regione eil governo stesso, non si può abbandonare così una citta come Roma con tut i suoi cittadini. Una pulizia veloce quella di questa mattina presto il primo dell’anno: «Hanno fatto un giro veloce - conclude arrabbiata la signora Catini - per far vedere che giravano ma la situazione rimane critica, ai bordi di tutte le vie spuntano, soprattutto sui marciapiedi, erbacce e cumuli di immondizia di vario genere che impediscono il transito ai pedoni, a mamme con passeggini e a persone con carrozzine, non parliamo dei cassonetti che ormai sta diventando una costante, senza dimenticare la totale assenza di sistemi di abbattimento delle barriere architettoniche un altro problema importantissimo e che tutti i disabil del quartiere chiedono da tempo».